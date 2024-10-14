Подробно рассказываем, как приготовить десерт, напоминающий о лете, солнце и хорошем настроении.

Ингредиенты на 4-6 порций (11 баночек х 35 см) вам понадобится: 175 г муки 125 г сахара 1 щепотка соли 100 г охлажденного сливочного масла, нарезанного кубиками по 1,5 см 2 яичных желтка 2 лимона 350 г абрикосов 2 чайные ложки кукурузного крахмала 100 г сливок жирных кислот 1 яйцо 50 г сгущенного молока Семена стручков ванили 4 ст ложка абрикосового джема 2 ст.