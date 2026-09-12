Financial Times: США сократили часы защиты танкеров в Ормузском проливе

США сократили до двух временные интервалы, во время которых танкеры могут безопасно проходить через Ормузский пролив, ответив на атаки Ирана.
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