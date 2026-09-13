А если они прилетят? СМИ узнали о плане США на случай контакта с инопланетянами

Американские власти подготовили сценарий действий на случай обнаружения внеземной цивилизации. Документ, о котором сообщает Bild, описывает порядок подготовки к потенциальному контакту с инопланетным разумом — и, что важнее, распределение ролей в этой гипотетической ситуации.