А если они прилетят? СМИ узнали о плане США на случай контакта с инопланетянами

Американские власти подготовили сценарий действий на случай обнаружения внеземной цивилизации. Документ, о котором сообщает Bild, описывает порядок подготовки к потенциальному контакту с инопланетным разумом — и, что важнее, распределение ролей в этой гипотетической ситуации.
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