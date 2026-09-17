Как российскому Су-57 удалось добраться до Египта своим ходом

Второй международный авиасалон El Alamein International Airshow в Египте проходил с 8 по 10 сентября в аэропорту города Эль-Аламейн.
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