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Несекретные материалы

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Как российскому Су-57 удалось добраться до Египта своим ходом

Как российскому Су-57 удалось добраться до Египта своим ходом

Второй международный авиасалон El Alamein International Airshow в Египте проходил с 8 по 10 сентября в аэропорту города Эль-Аламейн.

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