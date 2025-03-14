Нижневартовские депутаты проверили питание в школьных столовых

Депутаты Думы Нижневартовска проверили питание в школьных столовых. В рамках выездного заседания комитета по социальным вопросам народные избранники посетили несколько школ, чтобы оценить работу новых подрядчиков – компаний «Азбука питания», «РД Групп» и «Совушка».