Нижневартовские депутаты проверили питание в школьных столовых

Депутаты Думы Нижневартовска проверили питание в школьных столовых. В рамках выездного заседания комитета по социальным вопросам народные избранники посетили несколько школ, чтобы оценить работу новых подрядчиков – компаний «Азбука питания», «РД Групп» и «Совушка».
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