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АвтоИдеи

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Китайские моторы в такси: какие двигатели доживают до 400 тысяч, а какие сдаются на 150

Китайские моторы в такси: какие двигатели доживают до 400 тысяч, а какие сдаются на 150

Когда китайские кроссоверы заполнили российские дороги, мало кто задумывался о том, как их силовые агрегаты поведут себя спустя несколько лет интенсивной эксплуатации.

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