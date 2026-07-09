Первый замгубернатора Курской области Чепик попал в ДТП

В ходе рабочей поездки в Конышевский район произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, в котором находился первый заместитель губернатора — председатель правительства Курской области Александр Чепик.
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