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Аргументы и Факты

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Первый замгубернатора Курской области Чепик попал в ДТП

Первый замгубернатора Курской области Чепик попал в ДТП

В ходе рабочей поездки в Конышевский район произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, в котором находился первый заместитель губернатора — председатель правительства Курской области Александр Чепик.

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