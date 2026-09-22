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Культурология.рф

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История и археология: Как папоротниковая лихорадка подарила аристократкам свободу - избавила от вышивания и компаньонок

История и археология: Как папоротниковая лихорадка подарила аристократкам свободу - избавила от вышивания и компаньонок

Досуг аристократов в Викторианскую эпоху смог измениться и выйти за рамки чаепитий и рукоделия, переместившись из дворцов на природу, благодаря папоротнику, который неожиданно стал предметом новой страсти.

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