При гипотетическом присоединении Гренландии и Канады, США практически сравняются с Россией по доле влияния в Арктике, при сохранении незначительной роли Норвегии.
Фрагментация Арктики
Комментарии
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Александр
А почему бы Путину не объявить о желании купить Гренландию. Территориально она к нам ближе и нам не помешает....
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5 час.
W
Walery
К сожалению мы можем только за бесценок продавать - пример Аляска. А если покупать - у нас не хватит средств.
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1 час.
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