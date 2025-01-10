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Фрагментация Арктики

Фрагментация Арктики

При гипотетическом присоединении Гренландии и Канады, США практически сравняются с Россией по доле влияния в Арктике, при сохранении незначительной роли Норвегии.

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Комментарии
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Александр
А почему бы Путину не объявить о желании купить Гренландию. Территориально она к нам ближе и нам не помешает....
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5 час.
W
Walery
К сожалению мы можем только за бесценок продавать - пример Аляска.  А если покупать - у нас не хватит средств.
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1 час.

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