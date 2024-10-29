Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 690 подписчиков

Полетели стёкла, осыпалась штукатурка и заревели сирены: В Луганске прогремел мощный взрыв

Полетели стёкла, осыпалась штукатурка и заревели сирены: В Луганске прогремел мощный взрыв

Жители Луганска сообщили о мощном взрыве в городе. Сила удара была такой, что в некоторых домах вылетели окна, со стен посыпалась штукатурка, а во дворах заревели сирены машин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх