Президент России Владимир Путин посетит Китай в ноябре во главе российской делегации на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев 21 июля ТАСС.
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