Стоматолог Сотникова: сухость и неприятный запах изо рта могут указывать на рак

Одним из самых распространенных видов рака считается рак слизистой оболочки полости рта, который может сопровождаться сухостью, появлением неприятного запаха из полости рта, а также увеличением лимфатических узлов в области шеи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии