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В своей родной школе певец SHAMAN увидел парту в честь погибшего на СВО друга

В своей родной школе певец SHAMAN увидел парту в честь погибшего на СВО друга

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, не смог сдержать слез, когда на встрече с учениками своей родной гимназии увидел памятную парту в честь погибшего на СВО школьного товарища.

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