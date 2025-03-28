В своей родной школе певец SHAMAN увидел парту в честь погибшего на СВО друга

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, не смог сдержать слез, когда на встрече с учениками своей родной гимназии увидел памятную парту в честь погибшего на СВО школьного товарища.
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