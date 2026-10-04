Саудовская Аравия нанесла 106 авиаударов по Йемену за сутки

Вооружённые силы Саудовской Аравии за последние сутки провели 106 авиаударов и ракетных атак по ряду районов Йемена, включая столицу Сану, а также пять провинций: Эль-Джауф, Таиз, Амран, Хадджа и Саада.
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