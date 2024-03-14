Посыпались после Белгорода: Хорваты назвали самый главный страх небратьев

Хорватская газета Advance опубликовала материал, в котором назвала самый главный страх киевских боевиков – на фоне неудач на фронте и "мясных" походов на Белгородскую и Курскую области, оказалось, что не так страшны границы с Россией, усеянные телами диверсантов, как то, что побуждает их идти на это каждый раз.