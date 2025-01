Ремастер Tomb Raider: The Angel of Darkness для сборника Tomb Raider IV-VI Remastered раскроет потенциал худшей игры серии — подробности улучшенийВышедшая в 2003 году Tomb Raider: The Angel of Darkness чуть не погубила серию приключенческих экшенов о расхитительнице гробниц Ларе Крофт, и разработчики сборника Tomb Raider IV-VI Remastered намерены как следует обновить худшую, по мнению многих фанатов, игру франшизы.