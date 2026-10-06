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Царьград

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Военкор Коц раскрыл цель одной масштабной атаки дронов ВСУ на Подмосковье

Военкор Коц раскрыл цель одной масштабной атаки дронов ВСУ на Подмосковье

Удары ради переговоров: названа цель крупнейшего налета беспилотников ВСУ на Подмосковье 6 октября.В ночь на 6 октября противник предпринял одну из самых массированных попыток атаковать столичный регион.

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