Фестиваль к 20-летию ОЭЗ «Технополис Москва» пройдёт на севере Москвы

В субботу, 22 августа на Северном речном вокзале столицы пройдет большой праздник в честь 20-летия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — главной промышленной площадки города, где сегодня создают будущее: от сложной микроэлектроники до роботов и лекарств нового поколения.