Военное обозрение

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Узник Гуантанамо признан непригодным к суду из-за пыток ЦРУ

Узник Гуантанамо признан непригодным к суду из-за пыток ЦРУ

Военный судья на американской базе в Гуантанамо признал одного из обвиняемых по делу о терактах 11 сентября 2001 года непригодным для судебного разбирательства после того, как военно-медицинская комиссия установила, что продолжительное жестокое обращение с этим человеком в тюрьме ЦРУ сильно подорвало его здоровье.

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