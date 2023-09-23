Узник Гуантанамо признан непригодным к суду из-за пыток ЦРУ

Военный судья на американской базе в Гуантанамо признал одного из обвиняемых по делу о терактах 11 сентября 2001 года непригодным для судебного разбирательства после того, как военно-медицинская комиссия установила, что продолжительное жестокое обращение с этим человеком в тюрьме ЦРУ сильно подорвало его здоровье.