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Минобороны показало разминирование логистических маршрутов около Константиновки

Минобороны показало разминирование логистических маршрутов около Константиновки

Минобороны России показало, как военнослужащие 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск применяют наземные роботизированные комплексы и FPV-дроны для разминирования логистических маршрутов в районе Константиновки.

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