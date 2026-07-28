Минобороны показало разминирование логистических маршрутов около Константиновки

Минобороны России показало, как военнослужащие 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск применяют наземные роботизированные комплексы и FPV-дроны для разминирования логистических маршрутов в районе Константиновки.
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