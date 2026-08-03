Дроны ВСУ атаковали турецкое судно с фруктами в Черном море

В Черном море беспилотники атаковали судно Nadezhda, следовавшее из Турции в Россию.Турецкая газета Cumhuriyet сообщила об атаке украинских дронов на судно Nadezhda, которое перевозило свежие овощи и фрукты из турецкого порта Самсун в русский Новороссийск.