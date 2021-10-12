Арестованных "финикийцев" этапировали из Казани в Москву

Лидер криптопирамиды Finiko Кирилл Доронин и трое его соратников уже этапированы в Москву. Накануне Казань покинул и отдавший команду на их транспортировку руководитель следственной группы, сообщил «Реальному времени» один из адвокатов по данному делу.
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