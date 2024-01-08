В атаках Киева на Крым могут быть задействованы субмарины-карлики и боевые пловцы

В США подозревают, что итальянцы тайно строят в Румынии подводный флот Украины Сергей Ищенко На фото: как пишет разработчик, несмотря на то, что Drass DG160 Midget по водоизмещению составляет примерно 1/10 часть обычной ДЭПЛ, она обеспечивает аналогичный атакующий потенциал, способна заряжать и запускать до 4 легких торпед последнего поколения (Фото: drass.