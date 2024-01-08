БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Александр Ткаченко
    Ничего такими темпами скоро волнения у них закончатся и будут казахи мирно жить в своих юртах пасти баранов и друг др...Казахстан два год...
  • Александр Ткаченко
    Надо организовать сбор кизяка для замерзающего Казахстана. Мы же не звери. Да и ещё войлока на юрты тёплая штука.Наглая политика, ...
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В атаках Киева на Крым могут быть задействованы субмарины-карлики и боевые пловцы

В атаках Киева на Крым могут быть задействованы субмарины-карлики и боевые пловцы

В США подозревают, что итальянцы тайно строят в Румынии подводный флот Украины Сергей Ищенко На фото: как пишет разработчик, несмотря на то, что Drass DG160 Midget по водоизмещению составляет примерно 1/10 часть обычной ДЭПЛ, она обеспечивает аналогичный атакующий потенциал, способна заряжать и запускать до 4 легких торпед последнего поколения (Фото: drass.

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