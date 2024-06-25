Фрегат Адмирал Горшков провел учения с противолодочным вертолетом в Атлантике

Экипаж корабельного противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ, базирующегося на фрегате "Адмирал флота Советского Союза Горшков", отработал тактические приемы поиска и слежения за субмаринами в Атлантическом океане.
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