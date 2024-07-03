Поздравление губернатора ЯНАО Д.А. Артюхова с Днём ГИБДД МВД России

Дорогие земляки! Поздравляю ветеранов и сотрудников Управления ГИБДД УМВД России по ЯНАО с профессиональным праздником! Вы всегда на служебном посту, готовы прийти на помощь ямальцам, пресечь любые нарушения, чтобы обеспечить безопасность на дорогах округа.
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