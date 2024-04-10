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Знаки зодиака с прекрасной интуицией, которые все знают наперед

Многие не верят в шестое чувство, но интуиция существует, она не раз спасала людям жизнь. Когда у человека хорошо развита интуиция, это помогает ему принять верное решение в нужный момент, выручает в сложной ситуации и вселяет уверенность в собственные силы.

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