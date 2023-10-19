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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Вы что себе думаете?! Быстро заберите нас из Израиля! Испуганные патриоты требуют что бы Россия вывезла их за свой счет

Вы что себе думаете?! Быстро заберите нас из Израиля! Испуганные патриоты требуют что бы Россия вывезла их за свой счет

Порою наглость российских релокантов, просто поражает. Еще вчера проклинающие свою страну за её "недемократичность" и "агрессию", они сегодня резко засобирались домой.

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Комментарии
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Вячеслав Гришин
За свои таки пусть валят хитрожопые во Вьетнам, например.
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2 час.
Вячеслав Гришин
Там спокойно.
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2 час.
валерия
Твари всегда останутся тварями, на любой земле.
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1 час.

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