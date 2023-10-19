Вы что себе думаете?! Быстро заберите нас из Израиля! Испуганные патриоты требуют что бы Россия вывезла их за свой счет

Порою наглость российских релокантов, просто поражает. Еще вчера проклинающие свою страну за её "недемократичность" и "агрессию", они сегодня резко засобирались домой.
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