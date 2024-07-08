Суд восстановил статус адвоката, защищавшего экс-полицейского по делу Голунова

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем В Москве Хамовнический суд отменил решение квалификационной комиссии столичной Адвокатской палаты о лишении статуса адвоката Алексея Коврижкина, защищавшего бывшего полицейского Игоря Ляховца – основного обвиняемого в фальсификации уголовного дела журналиста Ивана Голунова.
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