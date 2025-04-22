Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мединский заявил, что план Трампа по Украине войдёт в учебники истории

Мединский заявил, что план Трампа по Украине войдёт в учебники истории

Усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, а также происходящие изменения во внутренней политике США, несомненно, найдут отражение на страницах будущих российских учебников истории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх