Мединский заявил, что план Трампа по Украине войдёт в учебники истории

Усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, а также происходящие изменения во внутренней политике США, несомненно, найдут отражение на страницах будущих российских учебников истории.
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