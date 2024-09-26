За информацию о похитителях российской предпринимательницы пообещали миллион рублей

В Балаково муж похищенной 47-летней предпринимательницы Натальи Алешниковой, найденной в ее же автомобиле марки Toyota RAV4без признаков жизни, пообещал награду в один миллион рублей за информацию о ее похитителях.
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