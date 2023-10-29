В Госдуме отреагировали на предложение отправлять россиян из вытрезвителей в зону СВО

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн выступил против идеи председателя Курганской областной думы, члена «Единой России» Дмитрия Фролова отправлять пациентов медвытрезвителей в зону проведения спецоперации для избавления «от плохих привычек».
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