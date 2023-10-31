Едят дрожащими руками: в Краснодаре волонтеры кормят голодных и обездоленных людей

Едят дрожащими руками: в Краснодаре волонтеры кормят голодных и обездоленных людейК Храму Всех Святых, что расположен на территории Всесвятского кладбища в Краснодаре, волонтеры собираются за 1,5 часа до начала акции, чтобы нарезать хлеб, разложить конфеты в индивидуальные пакеты, открыть банки с соленьями.
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