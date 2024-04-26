Многодетная смолянка стала участницей скандального шоу на Первом канале

Жительница смоленского райцентра, несмотря на обвинения в неблагополучной наследственности, пытается вернуть четверых детей Мать шести детей Анастасия Корнеева из Рославля Смоленской области стала героиней очередного выпуска ток-шоу «Мужское / Женское» на «Первом» телеканале.
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