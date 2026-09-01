На покупку, поездку или «на чёрный день»: зачем россияне начинают копить в юности

Почти половина россиян до 30 лет начала копить ещё до совершеннолетия. Согласно исследованию, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, 48 % россиян младше 30 лет начали самостоятельно откладывать деньги ещё до достижения 18 лет.
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