На покупку, поездку или «на чёрный день»: зачем россияне начинают копить в юности

Почти половина россиян до 30 лет начала копить ещё до совершеннолетия. Согласно исследованию, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, 48 % россиян младше 30 лет начали самостоятельно откладывать деньги ещё до достижения 18 лет.