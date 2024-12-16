Утечка раскрывает причины задержки Kingdom Hearts 4 и перенос Kingdom Hearts: Missing-Link Недав...

Утечка раскрывает причины задержки Kingdom Hearts 4 и перенос Kingdom Hearts: Missing-LinkНедавняя утечка пролила свет на будущее серии Kingdom Hearts, подтвердив значительные изменения в разработке и новые планы по релизам ключевых проектов.
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