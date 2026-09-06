Более 80 человек эвакуированы из-за пожара в СНТ «Заря» в Оренбургской области

Более 80 человек эвакуировали из-за пожара в СНТ «Заря» Оренбургской области. Огонь распространился на территорию Соль-Илецкого участкового лесничества, сообщает «РЕН ТВ».
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