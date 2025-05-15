Эксперты о встрече в Турции: "без Путина переговоры будут бессмысленными"

Валерий Мешалкин

Зачем Путину опускаться до уровня рядового чиновника??? Для того что бы услышать очередную чушь о гарантиях западных лидеров соблюдению "договоренностей" о мире. Это уже происходило неоднократно. Минс-1, и т.д.. Только безоговорочная капитуляция Украины и исполнение всех задач СВО, уничтожение всех первопричин СВО.