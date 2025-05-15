Президент России Владимир Путин назначил группу низкоранговых чиновников для переговоров с Украиной в Турции и не сделал никаких заявлений о своем личном участии в переговорах.
Эксперты о встрече в Турции: "без Путина переговоры будут бессмысленными"
Комментарии
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Валерий Мешалкин
Зачем Путину опускаться до уровня рядового чиновника??? Для того что бы услышать очередную чушь о гарантиях западных лидеров соблюдению "договоренностей" о мире. Это уже происходило неоднократно. Минс-1, и т.д.. Только безоговорочная капитуляция Украины и исполнение всех задач СВО, уничтожение всех первопричин СВО.
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10 час.
sss
ради своего народа
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7 час.
sss
безумно жаль
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7 час.
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