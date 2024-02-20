В Тульской области вырос спрос на библиотеки из-за подорожания книг

"Читать стали меньше" – эту фразу нередко можно услышать сегодня. Однако это не совсем так – если рынок бумажных книг действительно немного просел, то электронные книги и услуги библиотек все еще в почете.
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