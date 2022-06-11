Самолет из Москвы вынужденно приземлился в Красноярске для оказания медпомощи пассажиру

Экипаж самолета российской авиакомпании «Аэрофлот», следующий по маршруту Москва-Владивосток, был вынужден совершить экстренную посадку в Красноярске чтобы оказать медицинскую помощь одному из пассажиров.
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