Жена отказывается готовить. А кто будет кормить меня? Ведь это её обязаннос

Жена отказывается готовить мне ужин. Говорит, что не обязана кормить меня по вечерам. Но как же так? Ведь это её прямая обязанность.
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