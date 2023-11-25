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Несекретные материалы

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«Бриллиантовое ожерелье»: стратегия Индии по экономическому «удушению» Китая

«Бриллиантовое ожерелье»: стратегия Индии по экономическому «удушению» Китая

В последнее время все больше новостей посвящено различным конфликтам: Сирия, Украина, Израиль. Но есть противостояния, которые не привлекают к себе пристального внимания прессы и простого обывателя, так как не являются вооруженными, а ведутся исключительно политическими и экономическими методами.

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