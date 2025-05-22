Опрос: 17% россиян поддержали идею налога для «профессиональных бездельников»

Больше половины россиян высказались против введения фиксированного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и обязательного медицинского страхования (ОМС) для граждан, официально не трудоустроенных и получающих неофициальные доходы, а также для так называемых «профессиональных бездельников».