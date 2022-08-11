Пожарные команды ВВО ликвидировали условный пожар на складе МТО в Хабаровске

Пожарные команды ВВО ликвидировали условный пожар на складе МТО в Хабаровске

В ходе учения пожарные расчеты, используя средства пожаротушения, ликвидировали условное возгорание на объекте.

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