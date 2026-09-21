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МОСИНФОРМ

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Собянин: Путепровод над Шмитовским проездом появится возле Москва-Сити

Собянин: Путепровод над Шмитовским проездом появится возле Москва-Сити

Продолжается развитие улично-дорожной сети в районе делового центра «Москва-Сити». Сейчас возводят путепровод над Шмитовским проездом длиной более 50 метров.

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