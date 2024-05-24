ВСУ пытались добить французского офицера, попавшего в плен ВС РФ: новости СВО на утро 25 мая

Вертолеты ВС РФ ударили по замаскированной технике ВСУ в Харьковской области. СМИ: ВСУ пытались добить французского офицера, попавшего в плен ВС РФ Российские СМИ узнали подробности об офицере из Франции, который попал в плен ВС РФ.
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