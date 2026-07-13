В Тамбове водитель устроил ДТП после медицинской процедуры с анестезией

В Тамбове на улице Фридриха Энгельса случилось ДТП, которое едва не обернулось серьёзной трагедией. Как выяснилось, водитель автомобиля "Chery" решил сесть за руль сразу после того, как перенёс медицинскую процедуру с применением анестезии.