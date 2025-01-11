Российская Федерация одержит победу и будет более сильной. Соответствующее заявление сделал во время встречи с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным венесуэльский лидер Николас Мадуро, информирует ТАСС.
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