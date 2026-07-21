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Художник Ларри Мадригал: как превратить в искусство обыденность

Художник Ларри Мадригал: как превратить в искусство обыденность

Мы привыкли, что художники изображают на своих полотнах нечто красивое или необычное. Но будет ли интересна публике картина, на которой голый мужчина снимает носок или занимается сексом среди домашнего беспорядка пара? Разумеется, если эти образы создал Ларри Мадригал (Larry Madrigal) — необычный и очень талантливый художник из США.

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