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Дубов о том, будет ли рад победе Непомнящего: «Да мне все равно! Хотя любопытно посмотреть на мир, в котором чемпион мира по шахматам – россиянин»

– Вы будете рады, если Ян победит? – Да мне все равно! Во-первых, мне как комментатору матча говорить что-то другое было бы неправильно, во-вторых, мне искренне все равно.

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