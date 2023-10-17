БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ненадежен и пожароопасен: танк PT-91 Twardy – посредственная версия Т-72

Ненадежен и пожароопасен: танк PT-91 Twardy – посредственная версия Т-72

Пропаганда Украины преподносила польский танк PT-91 Twardy как современную боеспособную машину. В частности, упоминалась устанавливаемая динамическая защита ERAWA, тепловизионный прицел, система, фиксирующая лазерное излучение, и многоствольный гранатометный комплекс, предназначенный для создания аэрозольных завес.

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